  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске дорогу по улице Бойцов 9-й Дивизии откроют 23 августа

Согласно установленным срокам открытие обновлённой проезжей части будет приурочено к очередной годовщине победы советских войск в Курской битве
В Курске дорогу по улице Бойцов 9-й Дивизии откроют 23 августа

Читайте также

Сложно поверить, что ещё совсем недавно здесь стояли частные дома. Сегодня дорожные работы близятся к своему окончанию, а перенос подземных коммуникаций уже завершён. Согласно установленным срокам открытие обновлённой проезжей части будет приурочено к очередной годовщине победы советских войск в Курской битве, сообщает телеканал ТАКТ.

О необходимости расширения проезжей части улицы Бойцов 9-й Дивизии заговорили ещё несколько лет назад. Однако масштабные работы требовали существенных финансовых затрат. Радостной новостью для курских автомобилистов стало известие о том, что улица вошла в план ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это позволило привлечь федеральные средства.

Началу реконструкции проезжей предшествовал выкуп и оформление 19 земельных участков, расположенных между улицами Звёздная и 50 лет Октября. На переселение жителей из областной и городской казны было израсходовано порядка 30 миллионов рублей. Дополнительные деньги выделялись на снос строений. Как только их демонтаж завершился, дорожники приступили к обустройству будущей транспортной артерии. Согласно проекту, на улице Бойцов 9-й Дивизии появится 4 полосы для движения автомобилей, будут обустроены тротуары, островки безопасности и первая в городе полноценная велосипедная дорожка.

Открыть дорогу власти Курска планировали 21 июля, но из-за большого объёма работ сроки перенесли почти на месяц. Новой датой обозначено 23 августа. И пока на улице Бойцов 9-й дивизии идёт укладка дорожной одежды и монтаж бордюрного камня, отремонтированные менее 2 лет назад дороги стремительно приходят в негодность.

Виктор Карамышев, глава г. Курска :

- По улицам Суворовской и Большевиков, по тем, где «Курскспецдорстрой» должен переделать улицы в рамках гарантийных обязательств. Всего у них 13 объектов 2020 года. Состоялось уже 8 судебных заседаний по данному вопросу. И перенесли следующее заседание на август месяц. Мы просим суд обязать «Курскспецдорстрой» выполнить гарантийные обязательства.

В список проблемных также вошли улица Павлуновского, Гремяченская, Запольная, Хуторская, Бочарова, Интернациональная, Новосёловка и Весенний проезд. Их проезжая часть покрыта многочисленными ямами, некоторые из которых уже довольно сложно объезжать.

Ситуацию осложняет тот факт, что подрядчик, занимавшийся дорожными ремонтами, находится в стадии банкротства. Технически устранить дефекты город может за собственные средства, а затраты в судебном порядке придётся взыскивать с организации.

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

- Люди пишут, говорят, что вот так по нацпроекту выполняются работы, что весь город разваливается. Согласен, есть брак, брак должны переделывать по гарантии и не дожидаться судебных этих решений. Тем более, вы говорите, их 8 уже. Это без конца можно будет судиться.

Ранее Роман Старовойт не раз призывал подчинённых усилить контроль за действиями подрядчиков и внедрять систему многоэтапной проверки выполняемых по нацпроектам работ. Однако, несмотря на это случаи халатного отношения к условиям государственных и муниципальных контрактов встречаются до сих пор.  
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

С 1 сентября преподаватели курских колледжей и техникумов будут получать доплаты за кураторство

Росприроднадзор отказал «Курскводоканалу» в согласовании нормативов допустимых сбросов веществ в реку Сейм

Под Курском по вине пьяного водителя пострадала автомобилистка из встречной машины

В Курской области снова проводят кадастровую переоценку земель

В Курске выявили восемь магазинов - нарушителей масочного режима

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске