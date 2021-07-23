В Курске дорогу по улице Бойцов 9-й Дивизии откроют 23 августа

ТАКТ.Сложно поверить, что ещё совсем недавно здесь стояли частные дома. Сегодня дорожные работы близятся к своему окончанию, а перенос подземных коммуникаций уже завершён. Согласно установленным срокам открытие обновлённой проезжей части будет приурочено к очередной годовщине победы советских войск в Курской битве, сообщает телеканал
О необходимости расширения проезжей части улицы Бойцов 9-й Дивизии заговорили ещё несколько лет назад. Однако масштабные работы требовали существенных финансовых затрат. Радостной новостью для курских автомобилистов стало известие о том, что улица вошла в план ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это позволило привлечь федеральные средства.
Началу реконструкции проезжей предшествовал выкуп и оформление 19 земельных участков, расположенных между улицами Звёздная и 50 лет Октября. На переселение жителей из областной и городской казны было израсходовано порядка 30 миллионов рублей. Дополнительные деньги выделялись на снос строений. Как только их демонтаж завершился, дорожники приступили к обустройству будущей транспортной артерии. Согласно проекту, на улице Бойцов 9-й Дивизии появится 4 полосы для движения автомобилей, будут обустроены тротуары, островки безопасности и первая в городе полноценная велосипедная дорожка.
Открыть дорогу власти Курска планировали 21 июля, но из-за большого объёма работ сроки перенесли почти на месяц. Новой датой обозначено 23 августа. И пока на улице Бойцов 9-й дивизии идёт укладка дорожной одежды и монтаж бордюрного камня, отремонтированные менее 2 лет назад дороги стремительно приходят в негодность.
Виктор Карамышев, глава г. Курска :
- По улицам Суворовской и Большевиков, по тем, где «Курскспецдорстрой» должен переделать улицы в рамках гарантийных обязательств. Всего у них 13 объектов 2020 года. Состоялось уже 8 судебных заседаний по данному вопросу. И перенесли следующее заседание на август месяц. Мы просим суд обязать «Курскспецдорстрой» выполнить гарантийные обязательства.
В список проблемных также вошли улица Павлуновского, Гремяченская, Запольная, Хуторская, Бочарова, Интернациональная, Новосёловка и Весенний проезд. Их проезжая часть покрыта многочисленными ямами, некоторые из которых уже довольно сложно объезжать.
Ситуацию осложняет тот факт, что подрядчик, занимавшийся дорожными ремонтами, находится в стадии банкротства. Технически устранить дефекты город может за собственные средства, а затраты в судебном порядке придётся взыскивать с организации.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
- Люди пишут, говорят, что вот так по нацпроекту выполняются работы, что весь город разваливается. Согласен, есть брак, брак должны переделывать по гарантии и не дожидаться судебных этих решений. Тем более, вы говорите, их 8 уже. Это без конца можно будет судиться.
Ранее Роман Старовойт не раз призывал подчинённых усилить контроль за действиями подрядчиков и внедрять систему многоэтапной проверки выполняемых по нацпроектам работ. Однако, несмотря на это случаи халатного отношения к условиям государственных и муниципальных контрактов встречаются до сих пор.
В Курске дорогу по улице Бойцов 9-й Дивизии откроют 23 августа
Согласно установленным срокам открытие обновлённой проезжей части будет приурочено к очередной годовщине победы советских войск в Курской битве