В этом году бюджет Курской области увеличился на 142%

Исполнение консолидированного бюджета обсудили на совещании у губернатора.

За первое полугодие доходы бюджета Курской области увеличились на 142% и составляют 40,4 млрд рублей. Из них налог на прибыль организаций вырос в 2 раза. Расходы тоже выросли - на 32,6 млрд рублей с ростом к аналогичному периоду 2020 года на 110,5%. Выросли доходы и местных бюджетов – на 126%.Освоение бюджетных обязательств в районах составляет всего 44%. Значительные неиспользуемые остатки на местных счетах есть в Октябрьском и Касторенском районах, а также в Курчатове.По оценке Минфина Курская область вошла в число 24 субъектов с высоким уровнем управления регфинансами. Сейчас регион занимает 2-е место по стране в рейтинге экономической устойчивости, 3-е в ЦФО по открытости бюджетных данных и 3-е место по наименьшему объему госдолга. Отмечается, что впервые за много лет Курская область смогла отказаться от коммерческих кредитов. Помимо этого, рейтинговое агентство АКРА подтвердило прогноз по стабильному рейтингу региона.