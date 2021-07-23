В этом году бюджет Курской области увеличился на 142%
Исполнение консолидированного бюджета обсудили на совещании у губернатора.
Освоение бюджетных обязательств в районах составляет всего 44%. Значительные неиспользуемые остатки на местных счетах есть в Октябрьском и Касторенском районах, а также в Курчатове.
По оценке Минфина Курская область вошла в число 24 субъектов с высоким уровнем управления регфинансами. Сейчас регион занимает 2-е место по стране в рейтинге экономической устойчивости, 3-е в ЦФО по открытости бюджетных данных и 3-е место по наименьшему объему госдолга. Отмечается, что впервые за много лет Курская область смогла отказаться от коммерческих кредитов. Помимо этого, рейтинговое агентство АКРА подтвердило прогноз по стабильному рейтингу региона.