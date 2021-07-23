В Курской области создан штаб по социальной газификации
Он будет координировать работу по исполнению поручения президента о бесплатном подведении газа до границ земельных участков
Сбор информации о потенциальных потребителях, технических параметрах домов и их удаленности от систем газоснабжения завершен. Программа позволит газифицировать более 33 тысяч домовладений.
Также прорабатывается вопрос субсидирования затрат на подведение газа в границах земельного участка и приобретения газового оборудования для социально незащищенных категорий населения, в том числе семей с детьми-инвалидами, многодетных, ветеранов и пенсионеров.
Основную часть работ по догазификации планируется завершить до конца 2022 года.