Он будет координировать работу по исполнению поручения президента о бесплатном подведении газа до границ земельных участков

В Курской области создан штаб по социальной газификации. Он будет координировать работу по исполнению поручения президента о бесплатном подведении газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах. В его состав вошли представители органов исполнительной власти региона, местного самоуправления, газоснабжающей и газораспределительной организаций. Возглавляет областной штаб заместитель губернатора Алексей Дедов.Сбор информации о потенциальных потребителях, технических параметрах домов и их удаленности от систем газоснабжения завершен. Программа позволит газифицировать более 33 тысяч домовладений.Также прорабатывается вопрос субсидирования затрат на подведение газа в границах земельного участка и приобретения газового оборудования для социально незащищенных категорий населения, в том числе семей с детьми-инвалидами, многодетных, ветеранов и пенсионеров.Основную часть работ по догазификации планируется завершить до конца 2022 года.