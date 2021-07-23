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В Курской области создан штаб по социальной газификации

Он будет координировать работу по исполнению поручения президента о бесплатном подведении газа до границ земельных участков
В Курской области создан штаб по социальной газификации

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В Курской области создан штаб по социальной газификации. Он будет координировать работу по исполнению поручения президента о бесплатном подведении газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах. В его состав вошли представители органов исполнительной власти региона, местного самоуправления, газоснабжающей и газораспределительной организаций. Возглавляет областной штаб заместитель губернатора Алексей Дедов.

Сбор информации о потенциальных потребителях, технических параметрах домов и их удаленности от систем газоснабжения завершен. Программа позволит газифицировать более 33 тысяч домовладений.

Также прорабатывается вопрос субсидирования затрат на подведение газа в границах земельного участка и приобретения газового оборудования для социально незащищенных категорий населения, в том числе семей с детьми-инвалидами, многодетных, ветеранов и пенсионеров.

Основную часть работ по догазификации планируется завершить до конца 2022 года.

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