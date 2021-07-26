Курская область. Более тысячи заявлений на оформление собственности согласовали жителям Кукуевки

Летом заявления принимают по средам

Более тысячи заявлений на оформление собственности согласовали жителям Кукуевки. На прошлой неделе поступило 5 новых заявлений о земельных участках. Согласования получены на все. В общей сложности на данный момент принято 1 033 заявления, согласовано 1 010, в том числе на 668 земельных участков и 342 дома.Рассмотрение 23 заявлений отложено: 9 без документов, подтверждающих оплату штрафа, в 14 неполный комплект документов. 110 жилых домов поставлено на государственный кадастровый учёт, на них зарегистрировано право собственности.Напомним, летом заявления принимают по средам. По пятницам их рассматривает научно-технический совет Центрально-Черноземного заповедника имени В.В. Алехина.По всем интересующим вопросам жители Кукуевки могут проконсультироваться в рабочие дни по телефонам:- комитета природных ресурсов Курской области +7 (4712) 53-23-05 (доб. 498) и +7 (930) 764-73-00, ответственный специалист — Диана Дмитриевна Яковлева;- администрации Новопоселеновского сельсовета +7 (4712) 59-22-19, ответственный специалист — Ольга Дмитриевна Бирюкова;- директора заповедника Андрея Александровича Власова +7 (920) 264-84-00.При необходимости можно обращаться в Минприроды +7 (495) 252-23-61 (доб. 14-86).