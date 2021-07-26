Курская область. Более тысячи заявлений на оформление собственности согласовали жителям Кукуевки
Летом заявления принимают по средам
Рассмотрение 23 заявлений отложено: 9 без документов, подтверждающих оплату штрафа, в 14 неполный комплект документов. 110 жилых домов поставлено на государственный кадастровый учёт, на них зарегистрировано право собственности.
Напомним, летом заявления принимают по средам. По пятницам их рассматривает научно-технический совет Центрально-Черноземного заповедника имени В.В. Алехина.
По всем интересующим вопросам жители Кукуевки могут проконсультироваться в рабочие дни по телефонам:
- комитета природных ресурсов Курской области +7 (4712) 53-23-05 (доб. 498) и +7 (930) 764-73-00, ответственный специалист — Диана Дмитриевна Яковлева;
- администрации Новопоселеновского сельсовета +7 (4712) 59-22-19, ответственный специалист — Ольга Дмитриевна Бирюкова;
- директора заповедника Андрея Александровича Власова +7 (920) 264-84-00.
При необходимости можно обращаться в Минприроды +7 (495) 252-23-61 (доб. 14-86).