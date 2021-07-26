Курские автомобилисты стали чаще игнорировать «красный» сигнал светофора

С начала года сотрудники ГИБДД зафиксировали более 330 таких нарушений

Курские автомобилисты стали чаще проезжать на «красный» сигнал светофора. С начала года сотрудники ГИБДД зафиксировали более 330 таких нарушений. В прошлом году их было меньше.В правовом отделении курского УМВД напоминают, что проезд на запрещающий сигнал светофора карается штрафом в размере одной тысячи рублей. Повторное совершение этого правонарушения наказывается штрафом в размере 5 тысяч или влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев (ч. 1, 3 ст. 12.12 КоАП РФ).За выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев (ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ).Полицейские напоминают автомобилистам, что проезд на запрещающий сигнал светофора может привести к серьезным последствием и спровоцировать аварийную ситуацию на дороге. Всего несколько секунд могут стоить жизни участникам дорожного движения.