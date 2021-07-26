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В Курскую область поступила небольшая партия «ЭпиВакКороны»

Всего 1590 доз. Ими будут прививать записавшихся на очередь и по медицинским показаниям
В Курскую область поступила небольшая партия «ЭпиВакКороны»

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В Курскую область поступила небольшая партия «ЭпиВакКороны» - всего 1590 доз, сообщает оперштаб. В первую очередь ею будут прививать записавшихся заранее и по медицинским показаниям. Ранее наш регион получил 5670 доз этой вакцины.

Как вновь отмечают в администрации, вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» поступают в регионы ограниченными партиями, что обусловлено наладкой их производства. 

«Областной комитет здравоохранения постоянно взаимодействует с Минздравом на предмет поставок дополнительных партий» - говорится в сообщении пресс-службы. 

По последним данным, первым компонентом вакцин в Курской области привито 276 тысяч 92 человека, полностью завершили вакцинацию 188 867 курян. 
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