В Курскую область поступила небольшая партия «ЭпиВакКороны»
Всего 1590 доз. Ими будут прививать записавшихся на очередь и по медицинским показаниям
Как вновь отмечают в администрации, вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» поступают в регионы ограниченными партиями, что обусловлено наладкой их производства.
«Областной комитет здравоохранения постоянно взаимодействует с Минздравом на предмет поставок дополнительных партий» - говорится в сообщении пресс-службы.
По последним данным, первым компонентом вакцин в Курской области привито 276 тысяч 92 человека, полностью завершили вакцинацию 188 867 курян.