Всего 1590 доз. Ими будут прививать записавшихся на очередь и по медицинским показаниям

В Курскую область поступила небольшая партия «ЭпиВакКороны» - всего 1590 доз, сообщает оперштаб. В первую очередь ею будут прививать записавшихся заранее и по медицинским показаниям. Ранее наш регион получил 5670 доз этой вакцины.Как вновь отмечают в администрации, вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» поступают в регионы ограниченными партиями, что обусловлено наладкой их производства.«Областной комитет здравоохранения постоянно взаимодействует с Минздравом на предмет поставок дополнительных партий» - говорится в сообщении пресс-службы.По последним данным, первым компонентом вакцин в Курской области привито 276 тысяч 92 человека, полностью завершили вакцинацию 188 867 курян.