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В Курске удвоят количество место торговли, чтобы снизить цены на продукты

Особое внимание уделят личным хозяйствам, готовым реализовывать продукцию без перекупщиков и по «реальным ценам»
В Курске удвоят количество место торговли, чтобы снизить цены на продукты

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Курские власти придумали, как снизить цены на продукты. Вопрос обсудили на оперативном совещании у губернатора. Решение оказалось простым - нужно удвоить количество место торговли, в том числе нестационарной. Особое внимание уделят личным хозяйствам, готовым реализовывать продукцию без перекупщиков и по «реальным ценам».

Кстати, замгубернатора Сергей Стародубцев на той же планерке сообщил, что местные фермеры не в значительном объеме обеспечивают Курскую область «борщевым» набором овощей. Это капуста, картошка, морковка, свёкла, лук и другие. Чиновник говорит, что основной объем овощей «борщего» набора поступает к нам из других регионов. Однако осенью в Курске пройдут традиционные ярмарки, на которых можно будет закупиться продукцией местных фермеров.
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