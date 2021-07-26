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Курск получил 130 миллионов рублей на строительство ливневок в микрорайоне Северный

В Курске определены 82 основных места подтопления
Курск получил 130 миллионов рублей на строительство ливневок в микрорайоне Северный

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Курск получил 130 миллионов рублей на строительство ливневок в микрорайоне Северный. Об этом на планерке у губернатора сообщил глава города Виктор Карамышев.

Мэр отметил, что во время сильных дождей возникает проблема с ливневками. В Курске определены 82 основных места подтопления. Специалисты полностью осматривают ливневые каналы. В августе «Курскводоканал» получит субсидию, и уже с сентября специалисты планируют приступить к устранению наиболее болезненных мест. К примеру, только на капитальный ремонт ливневки на Карла Маркса в сторону ГСК 44 необходимо 8 миллионов рублей. 
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