С 27 июля по 16 августа «Квадра» отключит горячую воду в 36 домах в центре Курска

На улице Радищева начинается ремонт теплосетей

Завтра «Квадра» начинает ремонт теплосетей на улице Радищева - там заменят 2,5 км квартальных теплосетей, стоимость проекта превысит 25,5 млн рублей. По согласованию с городскими властями работы пройдут в несколько этапов. На первом – с 27 июля по 16 августа - заменят участок теплосети от улицы Кирова до улицы Марата.Участок сильно изношен, его реконструкция необходима, чтобы минимизировать риски отключения тепла сразу для 36 подключенных к нему домов, отмечают в компании. Чтобы привести сеть в порядок, специалисты заменят старые трубы на современные, в износостойкой пенополиуретановой изоляции, срок службы которых порядка 40 лет. Также специалисты смонтируют новые неподвижные опоры, запорную арматуру и компенсаторы.На время работ будет приостановлена подача горячей воды в 36 домов:- ул. Почтовая, 23, 18/А, 2, 15, 26, 22,- ул. Марата, 24/А, 22,- ул. Радищева, 12, 2/А, 4, 13/15, 14/20, 6, 23, 25, 8, 16,- ул. Ленина, 2, 8,- ул. Димитрова-Марата, 37/2/А, 37/2/А1, 37/2/А2,- ул. Димитрова 4, 4А, 12А, 12,- ул. Семеновская, 3,- ул. Урицкого, 18, 22, 29, 29А, 31, 20, 18 лит А1/10, 18 лит А1/9.