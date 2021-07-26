С 27 июля по 16 августа «Квадра» отключит горячую воду в 36 домах в центре Курска
На улице Радищева начинается ремонт теплосетей
Участок сильно изношен, его реконструкция необходима, чтобы минимизировать риски отключения тепла сразу для 36 подключенных к нему домов, отмечают в компании. Чтобы привести сеть в порядок, специалисты заменят старые трубы на современные, в износостойкой пенополиуретановой изоляции, срок службы которых порядка 40 лет. Также специалисты смонтируют новые неподвижные опоры, запорную арматуру и компенсаторы.
На время работ будет приостановлена подача горячей воды в 36 домов:
- ул. Почтовая, 23, 18/А, 2, 15, 26, 22,
- ул. Марата, 24/А, 22,
- ул. Радищева, 12, 2/А, 4, 13/15, 14/20, 6, 23, 25, 8, 16,
- ул. Ленина, 2, 8,
- ул. Димитрова-Марата, 37/2/А, 37/2/А1, 37/2/А2,
- ул. Димитрова 4, 4А, 12А, 12,
- ул. Семеновская, 3,
- ул. Урицкого, 18, 22, 29, 29А, 31, 20, 18 лит А1/10, 18 лит А1/9.