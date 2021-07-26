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В Курской области полицейские уничтожили 6 гектаров дикой конопли

Поле с более чем 10-ю тоннами наркосодержащих растений обнаружили в Рыльском районе
В Курской области полицейские уничтожили 6 гектаров дикой конопли

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В Курской области полицейские уничтожили 6 гектаров дикой конопли. Поле с более чем 10-ю тоннами наркосодержащих растений обнаружили в Рыльском районе. Как отмечают в региональном УМВД, участок принадлежит одной из местных организаций. Фирму и обязали уничтожить заросли. 

Поле с использованием малой авиации обработали гербицидами. Самолет облетел всю территорию в 6 гектаров, проверив с воздуха, имеется ли дополнительная местность с растительными наркотиками для их уничтожения. Спустя необходимое время территорию дополнительно обследовали, чтобы удостовериться, что растения не представляют опасности.

Использованием специальных химических составов позволит предотвратить повторные всходы.

В целом в Курской области в результате активного взаимодействия полицейских с органами местного самоуправления, обнаружен 61 очаг дикорастущих наркосодержащих растений. Общая площадь посевов составила более 72 тысячи квадратных метров.

Кстати, сотрудники полиции Рыльского района сейчас расследуют 12 уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков, совершенных в этом году.

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