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В Курской области большинство контейнерных площадок не соответствуют требованиям

Не лучше ситуация и с графиком вывоза отходов
В Курской области большинство контейнерных площадок не соответствуют требованиям

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В Курской области только каждая третья мусорная площадка соответствует требованиям к чистоте. Таковы результаты исследования, которое провел Общероссийский народный фронт, передает телеканал ТАКТ. Кроме того, лишь в 9% случаев на площадках размещена информация о раздельном сборе. Не лучше ситуация и с графиком вывоза отходов. Общественники проводили мониторинг контейнерных площадок на территории всей страны. Наш регион в число лучших не вошел, но и среди аутсайдеров его тоже нет.

Любовь Прилуцкая, член регионального штаба ОНФ в Курской области:

«В лидерах, конечно, Москва и Московская область. Там давно все отработано и в наибольшем порядке, конечно, содержится. Курская область, как обычно, где-то посередине. Но, естественно, нам есть над чем работать. Например, над тем, как наши контейнерные площадки выглядят. Активисты и участники мониторинга проверили 319 контейнерных площадок. У нас основные проблемы - это замусоренность площадок. Состояние у них более-менее хорошее, заасфальтированы порядка 80% площадок. В принципе все неплохо, но есть над чем работать с регоператорами, чтобы вовремя вывозили, потому что для Курской области, например, характерно отсутствие информации о графике вывоза бытового мусора с контейнерной площадки, что влияет напрямую на то, насколько они замусорены»

Напомним, что несколько иначе оценивают положение дел в правительстве. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что Курская область вошла в число 13 регионов-лидеров по реализации реформы обращения с отходами. Курян такая информация удивила. Большинство опрошенных каналом горожан отметили, что не довольны качеством уборки и скоростью вывоза мусора.
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