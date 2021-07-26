Под Курском пройдут учения войск РХБЗ

В том числе, в районе Курской АЭС

В Курском и Курчатовском районах, в том числе, в районе Курской АЭС, пройдут учения войск РХБЗ. Они продлятся с 27 по 30 июля. Цель учений - отработка межведомственного взаимодействия в ходе выполнения задач по ликвидации последствий гипотетической чрезвычайной ситуации, информирует региональное МЧС.В них примут участие более 700 военнослужащих и более 500 единиц военной и специальной техники войск РХБ защиты. Помимо военных будут задействованы силы и средства подразделений войск Росгвардии, МЧС и органов исполнительной власти Курской области.Пордчеркивается, что действующие энергоблоки атомной электростанции во время учений продолжат работать в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу, связанные с учениями, не предусмотрены.Жителей и гостей Курской области просят сохранять спокойствие, отнестись к ситуации с пониманием и уступать дорогу спецтранспорту.