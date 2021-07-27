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В Курске сегодня ямочный ремонт ведется на восьми улицах

1-я Степная, Сеймская, Добролюбова, Малых, переезд ул. Запольная - ул. Красный Октябрь, переезд Московская площадь- ул. Калрла Маркса, проспект Дружбы (тротуар в районе дома №3) и проспект Хрущёва (тротуар и заезд к домам №32-36)

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В Курске сегодня ямочный ремонт ведется на восьми участках автомобильных дорог. Это улицы 1-я Степная, Сеймская, Добролюбова, Малых, переезд ул. Запольная - ул. Красный Октябрь, переезд Московская площадь- ул. Калрла Маркса, проспект Дружбы (тротуар в районе дома №3) и проспект Хрущёва (тротуар и заезд к домам №32-36). 

Автомобилистам напоминают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки, и предупреждают о возможных затруднениях в движении на этих участках дорог.
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