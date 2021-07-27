В Курской области из-за непотушенной сигареты едва не погиб человек

Накануне из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошли два пожара

В Курской области накануне из-за непотушенной сигареты произошли два пожара, в одном из которых едва не погиб человек.Как сообщает региональное МЧС, в 00:30 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Клюква Курского района. Огонь повредил пристройку к дому и потолочное перекрытие. Как выяснилось, 60-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения заснул с непотушенной сигаретой в руке, которая упала на кресло. Курянин проснулся от резкого запаха дыма и сильного стука в окно. На его счастье, мимо проезжал проживающий неподалеку сосед, который увидел пожар и стал стучать. Комната уже была практически вся в огне, по звуку голоса мужчина нашел окно и выпрыгнул из него.Еще один пожар произошел в деревне Бавыкино Обоянского района. Местный житель убирал сухую траву на своем приусадебном участке, бросил непотушенный окурок и отлучился за сельхозинвентарем. Вернувшись буквально через несколько минут, он увидел загоревшуюся траву, а из-за ветра огонь уже перебросился в сторону насаждений зерновых на его огороде. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь.