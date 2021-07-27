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На курскую «Квадру» составили 69 протоколов из-за незакрытых раскопов

«Квадра» не укладывается в сроки ремонта по концессии 
На курскую «Квадру» составили 69 протоколов из-за незакрытых раскопов

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На курскую «Квадру» составили 69 протоколов из-за незакрытых раскопов. Их власти насчитали 78. Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Смирнов и глава города Виктор Карамышев осмотрели несколько участков на улицах Энгельса, Бочарова, Бойцов 9-й Дивизии и Аэродромной. 

Везде с соблюдением графика у компании действительно возникают проблемы. В «Квадре» говорят, что отставание связано с несвоевременной поставкой материалов, сказывается и нехватка спецпредприятий, которые оказывают услуги компании. 

Как заметил мэр, в прошлом году в концессию «Квадре» передали межквартальные сети и планировалось, что на восьми объектах в этом году компания проведет ремонт. По факту же сейчас они ведутся только на трех, на пяти еще не приступали. Глава города подчеркнул, что за работой  «Квадры» осуществляется постоянный контроль. 

Теплоэнергетическую компанию призвали ускорить ремонтные работы, поскольку сложившаяся ситуация причиняет неудобства пешеходам, водителям и жителям близлежащих домов, в которых отключили горячую воду. 

По результатам объезда проведут заседание областного штаба и скорректируют график выполнения работ, в том числе по концессии, сообщили в мэрии.
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