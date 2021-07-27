В Курской области могут ужесточить наказание за несоблюдение масочного режима

ТАКТ. Он отметил, что в последнее время пассажиры всё чаще ездят без масок. Многие ссылаются на сделанную прививку от коронавируса, но, как сообщил Олег Климушин, защищать органы дыхания в общественных местах необходимо и после вакцинации.В Курской области могут ужесточить административное наказание за нарушение масочного режима. Об этом сообщил главный санитарный врач региона в ходе проверки общественного , сообщает телеканал
Накануне очередная проверка соблюдения режима повышенной готовности в общественном транспорте не позволила нескольким курянам добраться до пункта. Сотрудники полиции выводили пассажиров без масок.
- А деньги за проезд вы мне вернёте? – Это по требованию. Выходите? – Я не выхожу, зачем-то меня просят?
- Будем составлять протокол по статье 20.6.1 «Нарушение масочного режима». Протокол составляется и направляется в суд для рассмотрения.
Рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте еженедельно проводятся в областном центре. Как сообщили в профильном департаменте, только за одно контрольное мероприятие проверяют порядка трёхсот автобусов и маршруток. В среднем составляют, 3-4 протокола, в силу того, что это занимает время. Чиновники отмечают, что в последнее время куряне всё чаще ездят без масок.
Дмитрий Бартенев, заместитель директора департамента пассажирского транспорта города Курска: Когда проводим рейд – заходишь в транспорт, большинство пассажиров сидят без масок и все начинают оперативно надевать маски. Это говорит о том, что с собой люди берут маски, но не надевают, пренебрегают данным требованием.
В настоящий момент штраф за несоблюдение масочного режима для пассажиров и посетителей торговых центров составляет от тысячи до пяти тысяч рублей. При этом, как отметил главный санитарный врач региона, наказание могут ужесточить.
Олег Климушин, главный государственный санитарный врач по Курской области: Ситуация показывает, что меры административного воздействия к нарушителям, в том числе к гражданам, будут ужесточаться. Наиболее часто задаваемый вопрос сейчас, в ходе рейдов, «а как же прививки?». Так вот, прививки масочного режима не отменяют. Маска – это как одна из дополнительных мер защиты. Особенно, для тех, кто привился, но иммунитет у него ещё не развился – у нас 42 дня иммунитет развивается. Даже привитый человек может представлять опасность для окружающих.
Как сообщили в городском департаменте пассажирского транспорта, с начала года за нарушения масочного режима было составлено более 50-ти протоколов. Проверки в общественном транспорте продолжатся.
В Курской области могут ужесточить наказание за несоблюдение масочного режима
Накануне очередная проверка соблюдения режима повышенной готовности в общественном транспорте не позволила нескольким курянам добраться до пункта назначения