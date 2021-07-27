Авария, напомним, случилась сегодня утром на улице Верхняя Луговая, пострадали пассажир трамвая и женщина-пешеход.Курский дептранс и полиция разбираются в причинах ДТП с трамваем.
На место происшествия выехал директор департамента пассажирского транспорта Курска Григорий Богачев. Как отмечается, вагоны МУП «Курскэлектротранс» проходят детальный техосмотр дважды в год и после каждого оформляется диагностическая карта.
Ежедневно, перед выпуском на линию вагоны тоже проходят техосмотр. Более тщательное ТО, в том числе обслуживание тормозной системы - каждые 7 - 9 суток. Отметки о прохождении техобслуживания фиксируются в так называемой «книге поезда», для каждого трамвайного вагона такая книга индивидуальна.
Также все водители трамваев в обязательном порядке перед выходом на линию проходят предрейсовый медицинский контроль, а по завершению рабочей смены - послерейсовый медконтроль. Соответствующие отметки вносятся в путевой лист и фиксируются в журнале медосмотра.
Сейчас специалисты департамента вместе с сотрудниками правоохранительных органов проверяют карты маршрута, страхового полиса ОСАГО у транспортного средства, страховку жизни и здоровья пассажиров, которую обязан оформить МУП "Курскэлектротранс", наличие путевого листа с отметкой о предрейсовом медосмотре водителя, а также паспорта поезда, где указаны сведения о техническом состоянии подвижного состава перед выпуском на линию.
Курский дептранс и полиция разбираются в причинах ДТП с трамваем
Авария, напомним, случилась сегодня утром на улице Верхняя Луговая, пострадали пассажир трамвая и женщина-пешеход