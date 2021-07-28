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Курянин судится с комитетом дорожного хозяйства из-за пробитого колеса

В конце марта на улице 1-й Степной он в числе многих других автомобилистов повредил покрышку из-за ямы на дороге
Курянин судится с комитетом дорожного хозяйства из-за пробитого колеса

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Курянин судится с комитетом дорожного хозяйства из-за пробитого колеса. В конце марта на улице 1-й Степной он в числе многих других автомобилистов повредил покрышку из-за ямы на дороге. Автовладелец вызвал ГИБДД, оформил происшествие и подал иск в суд к комитету. Мировой суд иск удовлетворил, но частично. Он постановил взыскать с комитета дорожного хозяйства стоимость пробитой покрышки и почтовые расходы - 2506 рублей 88 копеек. В компенсации морального вреда суд отказал.

Горожанина такое решение не устроило. Автомобилист отмечает, что покрышки должны меняться парами, а суд сей факт во внимание не принял. Мужчина намерен обжаловать решение суда. 

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