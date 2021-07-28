  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

«Поезд Победы» совершит два рейса из Курска

29 и 30 июля состав проедет по местам боевой славы в честь 78-й годовщины Победы на Курской дуге
«Поезд Победы» совершит два рейса из Курска

Читайте также

29 и 30 июля «Поезд Победы» совершит два рейса из Курска по местам боевой славы в честь 78-й годовщины Победы на Курской дуге. 

Завтра поезд отправится по маршруту Курск — Поныри. Для участников патриотической акции организуют экскурсии на мемориальный комплекс «Героям Северного фаса Курской дуги» и Тепловские высоты. Гости осмотрят залы в здании вокзала, украшенные ко Дню Победы на Курской Дуге.

В пятницу состав проследует по маршруту Курск – Кшень. В пути он сделает остановки на станциях Щигры, Черемисиново и Мармыжи. В этот день на двух железнодорожных станциях состоится открытие мемориальных досок: в Щиграх в честь красноармейцев 283-й стрелковой дивизии, а в Кшени – в знак памяти о Герое Советского Союза Д.Е. Москалеве. 

Пассажирами «Поезда Победы» станут ветераны войны и труда, работники железнодорожного транспорта, волонтёры и представители региональной администрации.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют туман, грозы и порывистый ветер

Власти пытаются избавить Курск от смрада

Курские баскетболистки в составе сборной России завоевали серебро Олимпиады в Токио

За день спасатели удалили с курских "диких" пляжей 55 детей, находившихся без присмотра

Под Курском пьяный водитель сбил девушку и скрылся

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске