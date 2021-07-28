29 и 30 июля состав проедет по местам боевой славы в честь 78-й годовщины Победы на Курской дуге

29 и 30 июля «Поезд Победы» совершит два рейса из Курска по местам боевой славы в честь 78-й годовщины Победы на Курской дуге.Завтра поезд отправится по маршруту Курск — Поныри. Для участников патриотической акции организуют экскурсии на мемориальный комплекс «Героям Северного фаса Курской дуги» и Тепловские высоты. Гости осмотрят залы в здании вокзала, украшенные ко Дню Победы на Курской Дуге.В пятницу состав проследует по маршруту Курск – Кшень. В пути он сделает остановки на станциях Щигры, Черемисиново и Мармыжи. В этот день на двух железнодорожных станциях состоится открытие мемориальных досок: в Щиграх в честь красноармейцев 283-й стрелковой дивизии, а в Кшени – в знак памяти о Герое Советского Союза Д.Е. Москалеве.Пассажирами «Поезда Победы» станут ветераны войны и труда, работники железнодорожного транспорта, волонтёры и представители региональной администрации.