Власти пытаются избавить Курск от смрада

ТАКТ. Один источник зловония известен давно – это городские очистные сооружения, реконструкция которых затягивается, второй же удалось установить относительно недавно – предприятие по выращиванию шампиньонов. Ситуацию на днях обсуждали в администрации Курской области, найдены варианты решения проблем, но вряд ли результаты сильно порадуют горожан. Скорее всего, мириться с запахами придется до осенних похолоданий.Куряне массово жалуются на неприятный запах. Больше всего сообщений поступает от жителей микрорайона Волокно и поселка Северный, сообщает телеканал
В июле социальные сети пестрели многочисленными постами и комментариями жителей микрорайона Волокно города Курска, в котором они жаловались на невыносимую вонь со стороны очистных сооружений, расположенных в поселке Ворошнево.
«Начиная с вечера и до самого утра невозможно открыть окна, вонь очень сильная, как будто живёшь около мусорки, а то и ещё хуже. С закрытыми окнами в такой жаре просто невозможно спать! Я уже не говорю про детей, что им нужен свежий воздух! Я понимаю, что данная тема уже неоднократно поднималась, но когда уже это закончиться? Куда обращаться?».
Особого смысла куда-то обращаться на сегодняшний день нет. О проблеме и ее причинах городские и областные власти знают уже давно. Так, на минувших выходных губернатор и мэр посетили очистные сооружения с целью ознакомиться с ходом их реконструкции. Процесс этот идет медленно из-за значительных перебоев с финансированием. Первую очередь отремонтированных сооружений планируется ввести в эксплуатацию летом следующего года. Но, надеются в областной администрации, «ароматов» станет меньше значительно раньше благодаря запущенному в тестовом режиме цеху механического обезвоживанию осадка. Если раньше ил вывозился на поля, где гнил и распространял неприятный запах, то теперь его будут предварительно сушить и отжимать. Впрочем, о полном решении проблемы речи пока не идет.
Найти источник зловония, который доставляет неудобства жителям поселка Северный, губернатор Ром ан Старовойт поручал в ходе одного из предыдущих совещаний. В этот понедельник получил отчет – запах исходит от предприятия «Грибная радуга», которая занимается выращиванием шампиньонов в деревне Чаплыгина под Курском.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Была аномально высокая температура и в технологической цепочке там произошел сбой. И компост, который формируется в виде грунта для выращивания шампиньонов, он дает такой неприятный запах, который доносится до жилых кварталов. Я прошу, сейчас конец июля, очевидно в августе тоже будут жаркие дни, надо срочно предпринять меры по устранению этого неприятного запаха и разобраться с источником».
Меры предприняты будут, заверил заместитель губернатора Сергей Стародубцев, но вот с оперативностью не все так просто.
Сергей Стародубцев, заместитель губернатора Курской области:
«Мы связались с компанией, у них вот плановая установка дополнительной фильтрации была запланирована на сентябрь месяц. Они ждут специалистов из Голландии для установки этого оборудования, Мы обратились к ним, попросили эту историю ускорить, чтобы хотя бы в августе они эту тему закрыли».
Таким образом, причины неприятного запаха известны. Что в каждом случае необходимо предпринимать - вроде бы понятно. Однако все идет к тому, что остаток лета многим курянам придется провести с закрытыми окнами, дожидаясь спасительной прохлады.
Власти пытаются избавить Курск от смрада
Куряне массово жалуются на неприятный запах. Больше всего сообщений поступает от жителей микрорайона Волокно и поселка Северный