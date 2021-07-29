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В Курской области 26 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

С отличниками встретился губернатор Курской области Роман Старовойт
В Курской области 26 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

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В Курской области 26 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Есть и мультистобалльник – Егор Новосильцев из гимназии №4 Курска, получил высший результат по русскому языку и информатике и ИКТ.

Наивысшие баллы по трем предметам получили четверо школьников. По 292 балла из 300 возможных набрали Илья Пожидаев, Ангелина Наумова, Анна Бирюкова. Олеся Грибанова получила 291 балла.

С отличниками встретился губернатор Курской области Роман Старовойт. Он поздравил выпускников и отметил, что в период пандемии и ковидных ограничений было сложно учиться онлайн и готовиться к экзамену. Выпускники  обсудили с губернатором школьные годы, возможности профессионального роста и развитие региона.
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