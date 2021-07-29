С отличниками встретился губернатор Курской области Роман Старовойт

В Курской области 26 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Есть и мультистобалльник – Егор Новосильцев из гимназии №4 Курска, получил высший результат по русскому языку и информатике и ИКТ.Наивысшие баллы по трем предметам получили четверо школьников. По 292 балла из 300 возможных набрали Илья Пожидаев, Ангелина Наумова, Анна Бирюкова. Олеся Грибанова получила 291 балла.С отличниками встретился губернатор Курской области Роман Старовойт. Он поздравил выпускников и отметил, что в период пандемии и ковидных ограничений было сложно учиться онлайн и готовиться к экзамену. Выпускники обсудили с губернатором школьные годы, возможности профессионального роста и развитие региона.