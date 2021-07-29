В Курской области иномарка столкнулась с трактором и улетела в кювет

Авария произошла на автодороге «Фатеж-Золотухино» в Фатежском районе

28 июля около двух часов дня на 13 км автодороги «Фатеж-Золотухино» в Фатежском районе Курской области 38-летний водитель автомобиля «HYUNDAI PORTER», двигаясь со стороны Фатежа в сторону поселка Золотухино Курской области, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении трактором МТЗ 80, которым управлял 65-летний водитель. После чего иномарка опрокинулась в левый кювет.





В результате ДТП водитель автомобиля и 43-летняя пассажирка получили различные травмы, сообщили в ГИБДД. Отмечается, что водители были трезвы.