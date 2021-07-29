Для капитального восстановления трамвайной инфраструктуры в Курске нужно более 12 млрд рублей

Износ трамвайных путей - свыше 60 %, средний возраст подвижного состава - более 26 лет. На линию выходит 26 трамваев, при том, что в парке их числится 60

Для капитального восстановления инфраструктуры и обновления подвижного состава трамваев потребуется более 12 млрд рублей. Такую сумму назвал комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области. Как отметил заместитель председателя комитета Александр Васильченко, износ трамвайных путей - свыше 60 %, средний возраст подвижного состава - более 26 лет. На линию выходит 26 трамваев, при том, что в парке их числится 60.Чиновник подчеркнул, что после инцидента с сошедшим с рельсов трамваем городским властям поручено провести внеплановый аудит технического состояния всего подвижного состава и аттестацию сотрудников курского электротранспорта.По результатам обследования появятся точные расчеты по объему инвестиций и сделают предпроектную документацию. Комплексный проект развития городского электротранспорта с горизонтом планирования до 30 лет уже в разработке. Специалисты должны определиться с выбором схемы финансирования с учетом федеральных программ. В планах - полное обновление всего подвижного состава городского электротранспорта, включая троллейбусы, реконструкция и капремонт трамвайного депо и остановок.