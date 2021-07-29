Торговые павильоны в Рыльске почти год простояли пустыми
Предполагалось, что их практически сразу после сдачи объекта в эксплуатацию, займут арендаторы и организуют торговлю полезными для горожан и интересными для приезжих товарами
В общей сложности на работы было затрачено 93 миллиона рублей. Здесь заменили освещение, сделали фонтаны, привели в порядок пешеходную зону и смонтировали новые торговые павильоны. Предполагалось, что их практически сразу после сдачи объекта в эксплуатацию, займут арендаторы и организуют торговлю полезными для горожан и интересными для приезжих товарами. Однако прошёл почти год, а павильоны по-прежнему пустуют. На ситуацию обратил внимание губернатор Роман Старовойт, сообщает телеканал ТАКТ.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
- Коллеги, это яркий пример нашей неэффективной работы. Вы же знаете, насколько сложно было организовать участие и победу в конкурсе. Мы несколько раз выезжали туда, люди принимали участие в голосовании. Красиво всё построили, порядок навели и вот…
Глава города Рыльска пояснил, что проблема отсутствия арендаторов в павильонах скорее коммунальная, недели экономическая.
Сергей Курносов, глава Рыльска:
- На сегодняшний момент есть вопросы по внутренней электрификации этих павильонов. Сейчас мы вопрос решаем. Я думаю, что в ближайшее время вопрос этот будет закрыт.
Ранее в пресс-службе администрации Курской области сообщили, что работы по установке электропроводки в торговых павильонах на площади в Рыльске начаты, их планируют завершить к концу текущей недели. По некоторым сведениям, загвоздка заключалась в нехватке сотрудников энергосбытовой компании и большим объёмом срочных работ на электросетях, поэтому до павильонов у электриков просто не дошли руки.
Пока планируется, что первых покупателей торговые площади смогут принять уже середины августа. В одном из них разместится кафе быстрого питания, в остальных будут представлены сельхозпродукция и сувениры.