Курянка Инна Дериглазова завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде в Токио

В финале россиянки «перекололи» француженок

Россиянки завоевали золотые медали в командной рапире. Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова «перекололи» француженок в финальном матче на Олимпиаде в Токио со счетом 45:34.