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Лента новостей / Спорт

Курянка Инна Дериглазова завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде в Токио

В финале россиянки «перекололи» француженок 
Курянка Инна Дериглазова завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде в Токио

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Россиянки завоевали золотые медали в командной рапире. Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова «перекололи» француженок в финальном матче на Олимпиаде в Токио со счетом 45:34. 
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