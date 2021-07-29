Лента новостей / Спорт Сегодня, 15:42 Курянка Инна Дериглазова завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде в Токио В финале россиянки «перекололи» француженок Читайте также Курянка Инна Дериглазова завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио Российские рапиристки завоевали серебро на этапе Кубка мира во Франции Россиянки завоевали золотые медали в командной рапире. Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова «перекололи» француженок в финальном матче на Олимпиаде в Токио со счетом 45:34. +0 -0