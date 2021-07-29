Курский онкоцентр передал Советской райбольнице компьютерный томограф

На нем будут проводить обследования пациентов ковидного стационара, а в дальнейшем - использовать при проведении второго углубленного этапа диспансеризации пациентов, перенесших коронавирус

В Советскую райбольницу доставили 16-срезовый компьютерный томограф Philips. Аппарат передал курский онкоцентр. Томограф в рабочем состоянии, но требованиям современного онкологического центра в связи с повышенными нагрузками уже не отвечает, а вот для районной больницы он необходим. Аппарат прошел диагностику.Отмечается, что установить модуль для томографа помогли предприниматели из Советского района Сергей Ракчеев и Сергей Трубников, они вложили порядка 6,5 млн рублей. Больница получила целевую субсидию на монтаж аппарата.Здание имеет отдельный вход для пациентов и персонала.Сейчас в Советской больнице работает ковидный стационар, здесь развернуто 100 мест. Ежедневно после установки аппарата КТ медики рассчитывают проводить не менее 10 исследований. В дальнейшем технику будут использовать при проведении второго углубленного этапа диспансеризации пациентов, перенесших коронавирус.