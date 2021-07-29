Курские хлоборобы намолотили 1,5 млн тонн зерна
Задействовано около 3 тысяч зерноуборочных комбайнов
По прогнозам, валовое производство зерна составит около 4,6 млн тонн. Это позволит полностью обеспечить внутренние потребности области в объеме 2 млн тонн и около 2,6 млн тонн поставить за пределы региона.
Во второй декаде августа регион планирует начать уборку кукурузы на силос. Планируется собрать не менее 420 тыс. тонн.
Хозяйства области готовятся к севу озимых культур на площади 480 тыс. гектаров. Уже засыпано около 27% семян озимых и подготовлено порядка 40% площадей.