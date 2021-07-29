Курские хлоборобы намолотили 1,5 млн тонн зерна

Задействовано около 3 тысяч зерноуборочных комбайнов

В Курской области в разгаре уборочная страда. Хозяйства ведут обмолот озимой и яровой пшеницы, озимого и ярового ячменя, озимой ржи, рапса, гороха и овса. Задействовано около 3 тысяч зерноуборочных комбайнов. На сегодня обмолочено более 356 тысяч гектаров, или 45% от уборочной площади. Намолочено более 1,5 млн тонн зерна при средней урожайности 43,6 центнера с гектара.По прогнозам, валовое производство зерна составит около 4,6 млн тонн. Это позволит полностью обеспечить внутренние потребности области в объеме 2 млн тонн и около 2,6 млн тонн поставить за пределы региона.Во второй декаде августа регион планирует начать уборку кукурузы на силос. Планируется собрать не менее 420 тыс. тонн.Хозяйства области готовятся к севу озимых культур на площади 480 тыс. гектаров. Уже засыпано около 27% семян озимых и подготовлено порядка 40% площадей.