Селянин рыбачил с помощью сетей

В Курской области рыбак незаконно выловил рыбы на 70 тысяч рублей. Мужчина растянул на мелководье водохранилища напротив деревни Копенки в Железногорском районе три рыболовные сети общей длинной около 150 метров.Селянина задержала полиция. Он сознался в содеянном и признал свою вину. У рыбака изъяли сети, весь улов и возбудили уголовное дело по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». За это преступление предусмотрено наказание в виде крупного штрафа в размере от 300 тысяч, либо лишение свободы на срок до 2 лет.Это не единичный случай незаконной ловли рыбы, отмечают в региональном УМВД. Еще одно аналогичное преступление сейчас находится на рассмотрении в отделе дознания.Любителям рыбалки стражи правопорядка напоминают, что при желании добыть рыбы на водоемах не стоит прибегать к незаконным способам ловли. Так как даже за несколько выловленных экземпляров рыбы, если это сделано незаконно, существует риск оказаться привлеченным к уголовной ответственности.