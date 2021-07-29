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В Курской области рыбак незаконно выловил рыбы на 70 тысяч рублей

Селянин рыбачил с помощью сетей
В Курской области рыбак незаконно выловил рыбы на 70 тысяч рублей

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В Курской области рыбак незаконно выловил рыбы на 70 тысяч рублей. Мужчина растянул на мелководье водохранилища напротив деревни Копенки в Железногорском районе три рыболовные сети общей длинной около 150 метров. 

Селянина задержала полиция. Он сознался в содеянном и признал свою вину. У рыбака изъяли сети, весь улов и возбудили уголовное дело по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». За это преступление предусмотрено наказание в виде крупного штрафа в размере от 300 тысяч, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Это не единичный случай незаконной ловли рыбы, отмечают в региональном УМВД. Еще одно аналогичное преступление сейчас находится на рассмотрении в отделе дознания.

Любителям рыбалки стражи правопорядка напоминают, что при желании добыть рыбы на водоемах не стоит прибегать к незаконным способам ловли. Так как даже за несколько выловленных экземпляров рыбы, если это сделано незаконно, существует риск оказаться привлеченным к уголовной ответственности.
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