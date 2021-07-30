Курская городская станция по борьбе с болезнями животных в августе проведет бесплатную вакцинацию питомцев
По пятницам ветеринары будут ждать владельцев животных в двух округах
6 августа выездные точки будут работать на улицах Союзной, 16 и Парижской коммуны, 30.
13 августа ветеринары ждут владельцев животных на Магистральном проезде, 19 и улице Васильковой. 28.
20 августа выездная вакцинация домашних животных пройдет на проезде Сергеева, 10 и на улице Орловской, 10.
27 августа поставить прививку питомцам можно будет на улицах Черняховского, 38-А и Белгородской, 6.
Точное время проведения вакцинации животных можно уточнить по телефонам 8 (4712) 35-00-84, 35-18-65 или на сайте Курской городской станция по борьбе с болезнями животных.