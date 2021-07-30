Он плавал в необорудованном месте

В Курске рядом с пляжем «Здоровье» утонул подросток. Сообщение от очевидца в службу спасения поступило накануне вечером, в половину шестого.





Прибывшие на место спасатели установили, что 16-летний юноша отдыхал с друзьями на необорудованном для купания месте. В причинах трагедии разбираются правоохранительные органы. Как выяснили следователи, подросток находился в воде вместе с собакой. Через некоторое время прохожая увидела, что парня в воде нет, а собака плавает одна. Она сразу же позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Прибывшие на место спасатели, извлекли труп подростка из воды.





Назначена медицинская судебная экспертиза.





Отмечается, что с начала купального сезона в Курске утонули пять человек. В то же время, городские спасатели предотвратили гибель на воде ещё пятерых курян, в том числе троих детей.