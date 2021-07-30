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В Курской области дети из интереса подожгли стерню на поле

Одних поджигателей нашли сразу, с их родителями работают полицейские. Других еще ищут
В Курской области дети из интереса подожгли стерню на поле

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В Городенском сельсовете Льговского района Курской области двое детей 9-ти и 12-ти лет решили проверить на практике, что такое встречный пал и подожгли стерню на поле. К счастью, местные жители увидели пожар и сообщили об этом в службу спасения. Профессиональные пожарные и добровольцы успели справиться с пламенем. Благодаря наличию опашки огонь не перебросился на соседние поля. С родителями детей сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. 

Аналогичный случай произошел в Железногорске. Очевидцы видели группу детей, после чего и возник пожар. Юных поджигателей ищут. 

В МЧС напоминают, что в Курской области действует особый противопожарный режим. За несоблюдение требований пожарной безопасности в этот период штрафы увеличиваются практически в два раза и составляют для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, для юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.
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