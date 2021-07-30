В Курской области дети из интереса подожгли стерню на поле
Одних поджигателей нашли сразу, с их родителями работают полицейские. Других еще ищут
Аналогичный случай произошел в Железногорске. Очевидцы видели группу детей, после чего и возник пожар. Юных поджигателей ищут.
В МЧС напоминают, что в Курской области действует особый противопожарный режим. За несоблюдение требований пожарной безопасности в этот период штрафы увеличиваются практически в два раза и составляют для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, для юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.