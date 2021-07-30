На строительство ливневок в поселке Северный Курска выделили 130 миллионов рублей

По планам, канализация должна появиться там в следующем году





На строительство ливневок в поселке Северный курские власти выделили 130 миллионов рублей. По планам, канализация должна появиться там в следующем году. Также на 2022-й намечено строительство сложной многоуровневой развязки - перемычки с федеральной трассой М2.Еще одна наболевшая проблема жителей проспекта Дериглазова - перебои энергоснабжения. Необходима новая подстанция, которую начнут проектировать в августе. Ее стоимость составит порядка 1,5 млрд рублей.Все проблемы губернатор и мэр обсудили на встрече с жителями. Глава города поручил своим заместителям отработать проблемные вопросы, в том числе вопрос с мусорным полигоном.