14-летнего парня и его мать госпитализировали

Ночное вождение на мотоцикле обернулось для подростка из Курской области и его матери тяжелыми травмами.ДТП произошло 29 июля примерно за полчаса до полуночи. Как сообщает ГИБДД, на 69 км автодороги «Курск-Льгов-Рыльск» в Льговском районе 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124», двигаясь со стороны Льгова в направлении Курска, допустил столкновение с впереди движущимся мотоциклом "Днепр", которым управлял 14-летний парень. Пассажиркой мотоцикла была 36-летняя женщина - мать подростка. Они оба получили серьезные травмы, их госпитализировали.Сообщается также, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке.