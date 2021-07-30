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Ночное вождение на мотоцикле обернулось для подростка из Курской области и его матери тяжелыми травмами

14-летнего парня и его мать госпитализировали
Ночное вождение на мотоцикле обернулось для подростка из Курской области и его матери тяжелыми травмами

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Ночное вождение на мотоцикле обернулось для подростка из Курской области и его матери тяжелыми травмами.

ДТП произошло 29 июля примерно за полчаса до полуночи. Как сообщает ГИБДД, на 69 км автодороги «Курск-Льгов-Рыльск» в Льговском районе 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124», двигаясь со стороны Льгова в направлении Курска, допустил столкновение с впереди движущимся мотоциклом "Днепр", которым управлял 14-летний парень. Пассажиркой мотоцикла была 36-летняя женщина - мать подростка. Они оба получили серьезные травмы, их госпитализировали.

Сообщается также, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке.
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