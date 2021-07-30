ТАКТ. Премии в размере 5 миллионов рублей предусмотрены из региональной казны за олимпийское золото, за серебряную медаль премия составит 3 миллиона рублей, а за бронзу – 1 миллион. Тренеры, подготовившие чемпионов, получат до 2,5 миллионов рублей.Сегодня во время заседания администрации Курской области губернатор Роман Старовойт отметил, что за блестящие результаты на Олимпиаде в Токио курских спортсменов планируется поощрить финансово, сообщает телеканал
Курских олимпийцев отметят премиями
Премии в размере 5 миллионов рублей предусмотрены из региональной казны за олимпийское золото, за серебряную медаль премия составит 3 миллиона рублей, а за бронзу – 1 миллион