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Лента новостей / Спорт

Курских олимпийцев отметят премиями

Премии в размере 5 миллионов рублей предусмотрены из региональной казны за олимпийское золото, за серебряную медаль премия составит 3 миллиона рублей, а за бронзу – 1 миллион
Курских олимпийцев отметят премиями

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Сегодня во время заседания администрации Курской области губернатор Роман Старовойт отметил, что за блестящие результаты на Олимпиаде в Токио курских спортсменов планируется поощрить финансово, сообщает телеканал ТАКТ. Премии в размере 5 миллионов рублей предусмотрены из региональной казны за олимпийское золото, за серебряную медаль премия составит 3 миллиона рублей, а за бронзу – 1 миллион. Тренеры, подготовившие чемпионов, получат до 2,5 миллионов рублей.

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