Из нескольких магазинов Железногорска 24-летний парень вынес в общей сложности 37 банок молочной смеси

В Курской области поймали серийного похитителя детского питания. 24- летний житель Московской области приехал в Железногорск навестить свою бабушку и решил подзаработать.В торговом центре он выбрал удобный момент, пока никто не видел, взял со стеллажа 5 банок молочной смести и спрятал в рюкзак. После, минуя кассу, спокойно покинул помещение. Аналогичным образом парень в один день посетил еще четыре магазина той же сети и уже перед отъездом в Москву, напоследок, зашел за молочной смесью. В результате, молодой человек сумел вынести всего 37 банок детского питания.К моменту задержания похищенное он успел продать, а вырученные деньги потратить.Возбуждено уголовное дело и в ближайшем будущем "предприниматель" может лишиться свободы на два года.