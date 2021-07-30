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В курский онкоцентр закупили томограф за 100 миллионов рублей

Работать аппарат МРТ начнет в сентябре
В курский онкоцентр закупили томограф за 100 миллионов рублей

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В курский онкоцентр закупили томограф за 100 миллионов рублей. Магнитно-резонансный томограф нового поколения с широким спектром возможностей приобрели в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Средства на него выделили из федерального бюджета. 

Пока предстоит его установка и настройка, а работать аппарат МРТ начнет в сентябре. Новое оборудование позволит вывести диагностику и лечение онкологических заболеваний на более высокий уровень: распознавать новообразование на максимально ранней стадии и контролировать эффективность лечения.  

На новом аппарате МРТ возможно проведение бесконтрастных ангиографий, исследований магистральных сосудов головного мозга, шеи, молочных желез, брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза.
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