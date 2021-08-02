Оказалось, что от площади Перекальского в сторону микрорайона Волокно ездит очень мало пассажиров

В Курске продолжают проверять, как работает общественный транспорт по вечерам. На этот раз мониторингу подвергся маршрут автобуса №46 «Волокно – п. Северный». Если от остановки «Лира» до Красной площади пассажиров было много, то от «Площади Перекальского» в сторону «Лиры» перевезли только 21 человека - это достаточно низкий показатель для автобуса большой вместимости. Тем не менее, как отметили в дептрансе, по просьбам жителей он продолжит работать в прежнем режиме.