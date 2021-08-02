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В Курске продолжают проверять, как работает общественный транспорт по вечерам

Оказалось, что от площади Перекальского в сторону микрорайона Волокно ездит очень мало пассажиров

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В Курске продолжают проверять, как работает общественный транспорт по вечерам. На этот раз мониторингу подвергся маршрут автобуса №46 «Волокно – п. Северный». Если от остановки «Лира» до Красной площади пассажиров было много, то от «Площади Перекальского» в сторону «Лиры» перевезли только 21 человека - это достаточно низкий показатель для автобуса большой вместимости. Тем не менее, как отметили в дептрансе, по просьбам жителей он продолжит работать в прежнем режиме.
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