В Курской области мотоциклист без прав сбил пешехода

Авария произошла в Дмитриеве в месте проведения капитального ремонта улицы и тротуаров

1 августа в Дмитриеве мотоциклист без прав сбил пешехода. Авария произошла около 10 часов вечера на проспекте Советских Космонавтов рядом с домом №11, как уточняет ГИБДД, в месте проведения капитального ремонта улицы и тротуаров. 32-летний водитель допустил наезд на пешехода, двигавшегося по краю проезжей части дороги во встречном направлении. В результате ДТП пешеход получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся, но полицейские его быстро разыскали.