  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курской области мотоциклист без прав сбил пешехода

Авария произошла в Дмитриеве в месте проведения капитального ремонта улицы и тротуаров

Читайте также

1 августа в Дмитриеве мотоциклист без прав сбил пешехода. Авария произошла около 10 часов вечера на проспекте Советских Космонавтов рядом с домом №11, как уточняет ГИБДД, в месте проведения капитального ремонта улицы и тротуаров. 32-летний водитель допустил наезд на пешехода, двигавшегося по краю проезжей части дороги во встречном направлении. В результате ДТП пешеход получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся, но полицейские его быстро разыскали.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Сегодня в Курске с рельсов сошел еще один трамвай и выехал на тротуар

Курянам начали перечислять школьные выплаты

В Центральном округе Курска выявили 21 нарушителя правил парковки

В Курской области на полицейского, устроившего пьяное ДТП, возбуждено уголовное дело

В ТЦ «МегаГРИНН» Курска планируют открыть дополнительный прививочный пункт

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске