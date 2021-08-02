В ТЦ «МегаГРИНН» Курска планируют открыть дополнительный прививочный пункт

Там можно будет пройти и ревакцинацию, в том числе вакциной «Спутник Лайт»





В больницах на прививку нужно записываться заранее, например, через портал госуслуг, а в мобильных пунктах в ТЦ «МегаГРИНН», Central Park, в «Европе» на проспекте Хрущева и на Театральной площади пройти вакцинацию можено без предварительной записи.

Сейчас, по данным, замгубернатора, провакцинировали 56% населения от плана, но этого не достаточно. Ежедневно в регионе прививают около 4 тысяч человек.

В Курскую область начала поступать однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». По словам замгубернатора Андрея Белостоцкого, в «МегаГРИННе» планируют открыть дополнительный прививочный пункт, там можно будет пройти и ревакцинацию. Этот пункт будет самым большим в области. Сейчас самые крупные в регионе пункты вакцинации находятся в Курской городской поликлинике №1 и Курской ЦРБ, там прививают по 120 человек в сутки и больше.