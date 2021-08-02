В Курской области на полицейского, устроившего пьяное ДТП, возбуждено уголовное дело

Авария произошла в Курчатове. Погиб 23-летний парень

В Курчатове по факту ДТП с участием полицейского, в котором погиб мужчина, возбуждено уголовное дело. Авария произошла примерно в полночь 31 июля.





31-летний сотрудник ОМВД России по Поныровскому району Курской области на автомобиле «КИА РИО» ехал по проспекту Коммунистический Курчатова, на переднем сидении у него был пассажир.

Пьяный страж правопорядка выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом марки «RACER RS250CS», под управлением 17-летнего подростка.





В результате столкновения 23-летний пассажир мотоцикла от полученных травм скончался в реанимации, 17-летний водитель мотоцикла и пассажир автомобиля госпитализированы с травмами различной степени тяжести.





Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщили в СУ СК России по Курской области. Как добавили в региональном УМВД, этот сотрудник уже уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.