  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курской области на полицейского, устроившего пьяное ДТП, возбуждено уголовное дело

Авария произошла в Курчатове. Погиб 23-летний парень

Читайте также

В Курчатове по факту ДТП с участием полицейского, в котором погиб мужчина, возбуждено уголовное дело. Авария произошла примерно в полночь 31 июля.

31-летний сотрудник ОМВД России по Поныровскому району Курской области на автомобиле «КИА РИО» ехал по проспекту Коммунистический Курчатова, на переднем сидении у него был пассажир. 
Пьяный страж правопорядка выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом марки «RACER RS250CS», под управлением 17-летнего подростка. 

В результате столкновения 23-летний пассажир мотоцикла от полученных травм скончался в реанимации, 17-летний водитель мотоцикла и пассажир автомобиля госпитализированы с травмами различной степени тяжести. 

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщили в СУ СК России по Курской области. Как добавили в региональном УМВД, этот сотрудник уже уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Сегодня в Курске с рельсов сошел еще один трамвай и выехал на тротуар

Курянам начали перечислять школьные выплаты

В Центральном округе Курска выявили 21 нарушителя правил парковки

В ТЦ «МегаГРИНН» Курска планируют открыть дополнительный прививочный пункт

В Курской области мотоциклист без прав сбил пешехода

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске