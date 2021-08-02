Чиновники проверяют и территории частного сектора

В Центральном округе Курска выявили 21 нарушителя правил парковки. Чиновники регулярно проводят мониторинг состояния улиц. Проверяют и территории частного сектора. Там выдано 35 уведомлений о наведении санитарного порядка.





При проверке благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на улицах 50 лет Октября, Орловская, Максима Горького, Володарского, Уфимцева и др. выявлены такие нарушения, как несвоевременная уборка территорий и покос сорной травы. Всем управляющим компаниям этих многоквартирных домов выдали уведомления о необходимости устранить нарушения.