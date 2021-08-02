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В Центральном округе Курска выявили 21 нарушителя правил парковки

Чиновники проверяют и территории частного сектора

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В Центральном округе Курска выявили 21 нарушителя правил парковки. Чиновники регулярно проводят мониторинг состояния улиц. Проверяют и территории частного сектора. Там выдано 35 уведомлений о наведении санитарного порядка. 

При проверке благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на улицах 50 лет Октября, Орловская, Максима Горького, Володарского, Уфимцева и др. выявлены такие нарушения, как несвоевременная уборка территорий и покос сорной травы. Всем управляющим компаниям этих многоквартирных домов выдали уведомления о необходимости устранить нарушения.
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