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Лента новостей / В регионе

Курянам начали перечислять школьные выплаты

В Курской области разовую выплату в 10 тысяч рублей получат более 150 тысяч детей 

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Курянам начали перечислять школьные выплаты. Напомним, 10 тысяч рублей могут получить семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам.  

Такую разовую выплату получат более 150 тысяч детей Курской области. По состоянию на 30 июля региональное отделение ПФР отработало 94,1 тыс. поступивших заявлений и приняло решение о назначении выплаты в отношении 124,8 тыс. детей (это 83,4%). 

Курянам напоминают, что до 1 ноября семьи могут подать заявление на единовременную выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет для подготовки к школе через портал госуслуг по ссылке clck.ru/W8zfA или лично в клиентские службы управлений ПФР по предварительной записи.
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