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Курск и Курчатов свяжут рельсовыми автобусами

Уже в начале сентября между городами Курской области Курск и Курчатов запустят пригородные поезда

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Уже в начале сентября между городами Курской области Курск и Курчатов запустят пригородные поезда. Об этом сообщил сегодня первый заместитель губернатора Алексей Смирнов, передает телеканал ТАКТ. В настоящее время прорабатывается вопрос с руководством железной дороги о приобретении 3 составов общей стоимостью порядка полутора миллиардов рублей. Это будут современные вагоны, соответствующие последнему слову техники. Во время оперативного совещания администрации Курской области губернатор Роман Старовойт добавил, что вместо обычных поездов будут использоваться рельсовые автобусы.Планируется, что они будут выполнять по 5 рейсов в каждую сторону.
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