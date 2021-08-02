Авария случилась в пятом часу на улице Добролюбова





Как рассказали в ГИБДД, 37-летний водитель трамвая, двигаясь со стороны Центрального рынка в сторону площади Добролюбова, допустил съезд с рельс последующим наездом на бордюрный камень и выездом на тротуар. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.





Полиция выясняет все причины и обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.





Напомним, что это не первое ЧП с трамваями в Курске за последнюю неделю. Сначала у одного вагона отказали тормоза - пострадали два человека, потом другой трамвай загорелся - его затушил экипаж ДПС.

Сегодня в Курске с рельсов сошел еще один трамвай и выехал на тротуар. Авария случилась в пятом часу на улице Добролюбова.