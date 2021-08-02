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Сегодня в Курске с рельсов сошел еще один трамвай и выехал на тротуар

Авария случилась в пятом часу на улице Добролюбова

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Сегодня в Курске с рельсов сошел еще один трамвай и выехал на тротуар. Авария случилась в пятом часу на улице Добролюбова. 

Как рассказали в ГИБДД, 37-летний водитель трамвая, двигаясь со стороны Центрального рынка в сторону площади Добролюбова, допустил съезд с рельс последующим наездом на бордюрный камень и выездом на тротуар. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Полиция выясняет все причины и обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, что это не первое ЧП с трамваями в Курске за последнюю неделю. Сначала у одного вагона отказали тормоза - пострадали два человека, потом другой трамвай загорелся - его затушил экипаж ДПС.


ФОТО - АВТОКАДР_46
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