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Лента новостей / Происшествия

В Курске ураган повалил деревья на дороги и машины и затопил улицы

На завтра синоптики тоже прогнозируют ливни и шквалистый ветер

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В Курске ураган повалил деревья на дороги и машины.  По всей дороге на улице 50 лет Октября, разбросаны ветки и деревья, не работают светофоры, сообщают куряне в соцсетях. Деревья попадали на припаркованные автомобили на улицах Чехова, Большевиков, Семеновской, Димитрова, Почтовойи других. На улице Ямской ветками накрыло сразу три припаркованных автомобиля.

Ливневки не справляются с потоком воды. Вновь затопило улицу Верхняя Луговая. Автомобили стоят в пробках.

На завтра синоптики тоже прогнозируют ливни и шквалистый ветер. 



ФОТО - ДДД, из соцсетей
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