В Курске ураган повалил деревья на дороги и машины и затопил улицы

На завтра синоптики тоже прогнозируют ливни и шквалистый ветер

В Курске ураган повалил деревья на дороги и машины. По всей дороге на улице 50 лет Октября, разбросаны ветки и деревья, не работают светофоры, сообщают куряне в соцсетях. Деревья попадали на припаркованные автомобили на улицах Чехова, Большевиков, Семеновской, Димитрова, Почтовойи других. На улице Ямской ветками накрыло сразу три припаркованных автомобиля.





Ливневки не справляются с потоком воды. Вновь затопило улицу Верхняя Луговая. Автомобили стоят в пробках.