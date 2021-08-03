С 9 утра до 9 вечера 4 августа подача газа будет прекращена

Завтра в Сеймском округе Курска на весь день отключат газ. Причина - неотложные ремонтные работы.





С 9 утра до 9 вечера 4 августа подача газа будет прекращена по улицам: Ракитовая, Виноградная, Сливовая, Сливовый пер., Магистральная, 5 – 11, Строительный проезд, Магистральный проезд, 1-я – 5-я Кислинская, 1-й, 2-й Кислинский проезд, 1-я – 3-я Степная, 1-й – 22-й Степные пер., Цветная, Броневая, Аэроклубная, Живописная, Удачная, Парашютная, Парашутный пер., Летная, Летный пер., Заповедная, Заповедный проезд, Окружная, Тростниковая, Заливная, Ипподромная, Плодовая, Малая, Сельская, Басьяновская, Колокольчиковая, Ромашковая, Жасминная, Журавлиная, Мостовая и населённых пунктов Курского района: х. Кислино, с. Рышково, д. Зорино, д. Голубицкое, ул. Полевая, Светлая, Рублевская, 1, 2.





В МЧС напоминают, что пользоваться газовыми приборами в это время запрещается.