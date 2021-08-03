  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Завтра в Сеймском округе Курска на весь день отключат газ

С 9 утра до 9 вечера 4 августа подача газа будет прекращена

Читайте также

Завтра в Сеймском округе Курска на весь день отключат газ. Причина - неотложные ремонтные работы. 

С 9 утра до 9 вечера 4 августа подача газа будет прекращена по улицам: Ракитовая, Виноградная, Сливовая, Сливовый пер., Магистральная, 5 – 11, Строительный проезд, Магистральный проезд, 1-я – 5-я Кислинская, 1-й, 2-й Кислинский проезд, 1-я – 3-я Степная, 1-й – 22-й Степные пер., Цветная, Броневая, Аэроклубная, Живописная, Удачная, Парашютная, Парашутный пер., Летная, Летный пер., Заповедная, Заповедный проезд, Окружная, Тростниковая, Заливная, Ипподромная, Плодовая, Малая, Сельская, Басьяновская, Колокольчиковая, Ромашковая, Жасминная, Журавлиная, Мостовая и населённых пунктов Курского района: х. Кислино, с. Рышково, д. Зорино, д. Голубицкое, ул. Полевая, Светлая, Рублевская, 1, 2.

В МЧС напоминают, что пользоваться газовыми приборами в это время запрещается.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян предупреждают о тумане грядущей ночью

В сентябре между Курском и деревней Лукашевка Курчатовского района начнут ходить рельсовые автобусы

В Курской области в районы выехали мобильные ФАПы, простоявшие полтора года в гараже

В Курске рецидивист украл выручку из тумбочки в автосервисе

Под Курском автомобилистка сбила 12-летнюю велосипедистку

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске