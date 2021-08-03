Семь участков автомобильных дорог, перекрытых упавшими деревьями, полностью освобождены

В Курске продолжают устранять последствия непогоды. Семь участков автомобильных дорог, перекрытых упавшими деревьями, полностью освобождены. Убрано 33 дерева. Автомобильное движение полностью восстановлено. Сейчас восстанавливают движение трамваев от площади Дзержинского до автовокзала. Из-за обрыва контактной линии в районе улицы Пирогова оно было остановлено.





Над ликвидацией последствий разгула стихии работали все пожарные части города, три экипажа аварийно- спасательной службы города и области, бригады Курских электрических сетей, Курскэлектротранса и подрядчиков, занимающихся содержанием городских дорог.