Женщина планировала провести отпуск на юге и нашла апартаменты на сайте частных объявлений

45-летняя курянка лишилась сбережений, бронируя жилье на морском курорте. Женщина планировала провести отпуск на юге и в поиске подходящего жилья обратилась за помощью к сайту частных объявлений. Подобрав комфортабельный вариант, горожанка связалась с арендодателем по указанному номеру телефона. Собеседник убедил женщину в том, что только полная оплата может гарантировать бронирование апартаментов. Это нисколько не смутило курянку. Через ближайший банкомат она перевела 35 тысяч рублей на 2 абонентских номера. После этого женщина попыталась связаться с собственником для подтверждения сделки, но абонент был уже недоступен, а объявление удалено с публикации.Возбуждено уголовное дело по фактц мошенничества. Полицейские устанавливают владельца аккаунта и его местонахождение.Подобные случаи мошенничеств - не редкость в летний период. Правоохранители рекомендуют пользоваться проверенными сайтами и ориентироваться на отзывы знакомых при выборе жилья.