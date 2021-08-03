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45-летняя курянка лишилась сбережений, бронируя жилье на морском курорте

Женщина планировала провести отпуск на юге и нашла апартаменты на сайте частных объявлений
45-летняя курянка лишилась сбережений, бронируя жилье на морском курорте

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45-летняя курянка лишилась сбережений, бронируя жилье на морском курорте. Женщина планировала провести отпуск на юге и в поиске подходящего жилья обратилась за помощью к сайту частных объявлений. Подобрав комфортабельный вариант, горожанка связалась с арендодателем по указанному номеру телефона. Собеседник убедил женщину в том, что только полная оплата может гарантировать бронирование апартаментов. Это нисколько не смутило курянку. Через ближайший банкомат она перевела 35 тысяч рублей на 2 абонентских номера. После этого женщина попыталась связаться с  собственником для подтверждения сделки, но абонент был уже недоступен, а объявление удалено с публикации.

Возбуждено уголовное дело по фактц мошенничества. Полицейские устанавливают владельца аккаунта и его местонахождение.

Подобные случаи мошенничеств - не редкость в летний период. Правоохранители рекомендуют пользоваться проверенными сайтами и ориентироваться на отзывы знакомых при выборе жилья.
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