В Курске на двух нарушителей масочного режима составили протоколы
Но чаще всего с пассажирами просто проводят профилактические беседы. Административные меры идут в ход, когда предупреждения не помогают
Власти подчеркивают, что проведение рейдов не преследует цель оштрафовать нарушителей масочного режима, а направлено на предостережение курян от пренебрежительного отношения к угрозе заболевания коронавирусом.
В дептрансе напоминают, что требования к проведению ежедневного предрейсового медосмотра сейчас жестче - водителям и кондукторам измеряют температуру и фиксируют другие показатели здоровья. К работе допускают только здоровых сотрудников, без симптомов заболевания.