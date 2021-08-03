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В Курске на двух нарушителей масочного режима составили протоколы

Но чаще всего с пассажирами просто проводят профилактические беседы. Административные меры идут в ход, когда предупреждения не помогают 
В Курске на двух нарушителей масочного режима составили протоколы

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В Курске продолжают проверять соблюдение масочного режима в городском общественном транспорте водителями и пассажирами. Проверено более 200 единиц подвижного состава. С пассажирами проводят профилактические беседы. Для двух горожан беседы оказалось недостаточно – на них составили административные протоколы.

Власти подчеркивают, что проведение рейдов не преследует цель оштрафовать нарушителей масочного режима, а направлено на предостережение курян от пренебрежительного отношения к угрозе заболевания коронавирусом.

В дептрансе напоминают, что требования к проведению ежедневного предрейсового медосмотра сейчас жестче - водителям и кондукторам измеряют температуру и фиксируют другие показатели здоровья. К работе допускают только здоровых сотрудников, без симптомов заболевания. 

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