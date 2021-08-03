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Лента новостей / Спорт

В Курской области 21 августа проведут велопробег «Курская дуга – 2021»

Регистрация уже началась
В Курской области 21 августа проведут велопробег «Курская дуга – 2021»

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В Курской области 21 августа проведут велопробег «Курская дуга – 2021». Он стартует от мемориала «Курская дуга» и далее проедет через местечко Свобода, поселки Золотухино и Поныри – стела «Ангел мира» – мемориал «Тепловские высоты» – п. Возы – м. Свобода и вернется обратно в Курск. На пути следования участников ждут митинги, возложения цветов к памятникам и краткие исторические экскурсы. Возраст велосипедистов от 18 до 35 лет. 

Для участия необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь России». Регистрация уже началась. 

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