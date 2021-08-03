Регистрация уже началась

В Курской области 21 августа проведут велопробег «Курская дуга – 2021». Он стартует от мемориала «Курская дуга» и далее проедет через местечко Свобода, поселки Золотухино и Поныри – стела «Ангел мира» – мемориал «Тепловские высоты» – п. Возы – м. Свобода и вернется обратно в Курск. На пути следования участников ждут митинги, возложения цветов к памятникам и краткие исторические экскурсы. Возраст велосипедистов от 18 до 35 лет.Для участия необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь России». Регистрация уже началась.